Eitan è in Italia: «Sono contento di essere tornato a casa» (Di sabato 4 dicembre 2021) Il bimbo portato in Israele dal nonno senza il consenso della zia affidataria è rientrato a Pavia. La famiglia ora chiede silenzio e tranquillità. Eitan è l'unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone in cui ha perso i genitori, il fratellino e i bisnonni Leggi su vanityfair (Di sabato 4 dicembre 2021) Il bimbo portato in Israele dal nonno senza il consenso della zia affidataria è rientrato a Pavia. La famiglia ora chiede silenzio e tranquillità.è l'unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone in cui ha perso i genitori, il fratellino e i bisnonni

