DIRETTA F1, GP Arabia Saudita 2021 LIVE: Leclerc salva telaio e motore. Alle 15.00 le FP3 (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RICOSTRUITA LA FERRARI DI Leclerc DOPO L’INCIDENTE: NESSUNA PENALITA’ Presentazione GP Arabia Saudita – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Il tracciato di Jeddah Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita, penultimo atto del Mondiale F1 2021. Regna l’incertezza in quel di Jeddah, tracciato inedito per la massima formula che si appresta per eleggere i propri campioni. La FP3 sarà come sempre oltremodo importante per preparare al meglio le qualifiche ufficiali, un incognita per tutti in quello che è considerato il tracciato non permanente più veloce al mondo con una sequenza di ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARICOSTRUITA LA FERRARI DIDOPO L’INCIDENTE: NESSUNA PENALITA’ Presentazione GP– Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Il tracciato di Jeddah Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladella terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio dell’, penultimo atto del Mondiale F1. Regna l’incertezza in quel di Jeddah, tracciato inedito per la massima formula che si appresta per eleggere i propri campioni. La FP3 sarà come sempre oltremodo importante per preparare al meglio le qualifiche ufficiali, un incognita per tutti in quello che è considerato il tracciato non permanente più veloce al mondo con una sequenza di ...

