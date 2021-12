Delia Duran reagisce male ad Alex innamorato di Soleil | decisione choc | “Devo scappare!”

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 4 dicembre 2021)“scappa” daBelli dopo la dichiarazione pubblica aSorge. L’attrice venezuelana lascia Milano e raggiunge Roma per la quarantena prima di entrare al Grande Fratello Vip?“raggiunge”Belli? “scappare” e lascia Milano Leiin maniera “teatrale” dicendo di voler lasciare i social per qualche tempo ma,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.