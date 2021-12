(Di sabato 4 dicembre 2021) Nella tarda serata di giovedì lantus ha emesso un comunicato in cui annunciava le nuove perquisizioni della Finanza in sede e ipotizzava unperdi. Sul tema torna oggi il Corriere dello Sport, con Alessandro Giudice.didi 400 milioni dovrebbe essere sottoscritto daper il 63,8%, ovvero 255 milioni (di cui 75 già anticipati in estate), il resto (145 milioni) sarebbe messo dalle quattro banche coinvolte, JP Morgan, Goldman Sachs, Mediobanca e Unicredit. Lariferisce nella sua nota, che i nuovi fatti emersi potrebbero portare le banche a recedere dall’impegno di garantiredel. Unche non può essere escluso, scrive ...

Advertising

napolista : CorSport: #Juve, difficile che l’aumento di capitale sia a rischio, in ogni caso interverrebbe Exor Se le quattro… - TweetGino : Che vergogna le intercettazioni spezzettate e decontestualizzate in prima pagina. Ma quando si tratta di Juve, vale… - ERitaliano81 : @BianconeriZonEs @CorSport Quagliarella llega a la Juve en Enero! - mn3mocs : RT @DonDie_Sospeso: All'epoca il @CorSport le chiamava 'maxi quadratura'. Chissà se le 'risatine e pacche sulle spalle' le daranno adesso a… - CarleBa83 : @yassassin1199 @CorSport Ah che bella frase imparata a memoria che hai scritto ???? meno male che sei un economo così… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Juve

Tutto Juve

Barbano: "per anni le plusvalenze sono state considerate il rimedio per risanare i conti dei club, ha imperato il codice dei furbi e si è chiuso un occhio a volte due. Gli altri club non si illudano" ...... Maurizio Sarri Quando Maurizio Sarri è andato via da Napoli è riuscito a vincere, prima con il Chelsea e poi con la. In teoria, scrive il Corriere dello Sport, nel ritorno domani a Napoli, per ...Il Corriere dello Sport si occupa della vicenda di Kalidou Koulibaly: "Stando ai tempi di recupero, e dunque alle 4-5 settimane di cui sopra, dovrebbe saltare Atalanta, ...Rocco Commisso, patron della Fiorentina, non avrebbe intenzione di rinforzare la Juventus cedendole Dusan Vlahovic a gennaio: stando a quanto riportato dal "Corriere dello ...