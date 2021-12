Combinata nordica | individuale femminile | vince Westvold Hansen | Sieff 7ª

Leggi su sportface

(Di sabato 4 dicembre 2021) Annikanon riesce nel tentativo di ripetere il podio di venerdì 3 dicembre. La 18enne trentina, dopo essere stata 3ª nella prova di salto, subisce la rimonta delle avversarie nel fondo e chiude in 7ª posizione a 1’55?2. La vittoria è andata alla norvegese Gyda, seconda dopo il salto, che ha dato una paga pesante all’altra norvegese, Mari Leinan Lund, che le partiva davanti di 10?.ha vinto la gara con ben 52?6 di vantaggio su Leinan Lund dimostrando ancora una volta che sugli sci stretti fa un altro sport rispetto alle altre. Terzo posto per l’austriaca Lisa Hirner, staccata di 1’29?1. Ai piedi del podio l’altra Leinan Lund, Mari, staccata di 1’37?3 davanti all’altra norvegese Ida Marie Hagen, lontana 1’38?2. Davanti a, in sesta posizione si ...