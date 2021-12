2021, l'anno di Orietta Berti (Di sabato 4 dicembre 2021) Questo 2021 si conferma l’anno di Orietta Berti. È stata la vincitrice morale del Festival di Sanremo con l’emozionante “Quando ti sei innamorato”; ha spopolato per tutta l’estate – in combutta con Fedez e Achille Lauro – intonando brillantemente il ritornello della canzone “Mille”; è ora in televisione come coach della trasmissione “The Voice Senior”. Il motto della conduttrice Antonella Clerici è «il talento non ha età» e “The Voice Senior”, in prima serata su Rai Uno il venerdì sera, offre una vetrina ad attempati appassionati di canto che vogliono mettersi alla prova, o una buona occasione a professionisti giunti a fine carriera senza avere agguantato il grande successo. Nell’epoca dei talent show fasulli che pretendono di fabbricare giovani artisti in diretta televisiva (il processo creativo è una cosa misteriosa ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 dicembre 2021) Questosi conferma l’di. È stata la vincitrice morale del Festival di Sanremo con l’emozionante “Quando ti sei innamorato”; ha spopolato per tutta l’estate – in combutta con Fedez e Achille Lauro – intonando brillantemente il ritornello della canzone “Mille”; è ora in televisione come coach della trasmissione “The Voice Senior”. Il motto della conduttrice Antonella Clerici è «il talento non ha età» e “The Voice Senior”, in prima serata su Rai Uno il venerdì sera, offre una vetrina ad attempati appassionati di canto che vogliono mettersi alla prova, o una buona occasione a professionisti giunti a fine carriera senza avere agguantato il grande successo. Nell’epoca dei talent show fasulli che pretendono di fabbricare giovani artisti in diretta televisiva (il processo creativo è una cosa misteriosa ...

