Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2021 ore 18 | 15

Viabilità DEL 3 DICEMBRE 2021 ORE 18:05 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN STUDIO MARCO CILUFFO TRAFFICO IN AUMENTO SULLA STRADE DEL TERRITORIO, A PARTIRE DAL RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE SI PRESENTA CONGESTIONATA IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE TRIONFALE E SALARIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA L'USCITA PER LA Roma FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD SPOSTIAMOCI SULLA Roma FIUMICINO CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO IN USCITA VERSO IL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO PER TRAFFICO SI STA INCOLONNATI TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO TRAFFICO

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Opere pubbliche - Paciano cambia pelle Sono invece in partenza i lavori per il miglioramento della viabilità comunale e della relativa ... Oltre a Via Dietro Paciano le strade interessate saranno Via Roma, Via Sensini e Formone. Buone ...

Roma, Gualtieri: "Entro 10 giorni il Ponte dell'Industria sarà restituito alla città" ...strutture del Comune che hanno dato il massimo per ridurre i tempi e riconsegnare ai cittadini un'opera strategica per la viabilità del quadrante ovest'. Lo annuncia in un tweet il sindaco di Roma ...

