Syngenta | L' agricoltura rigenerativa è la chiave per un suolo sano

Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - "Il futuro veramente sostenibile dell'agricoltura, io lo chiamo agricoltura rigenerativa, sta prendendo forma. È un futuro guidato dal miglioramento della salute del suolo e dell'agricoltura attraverso le tecnologie digitali, e stiamo già intravedendo i benefici che questi strumenti di precisione offriranno nei prossimi anni". Queste le parole dell'amministratore delegato di Syngenta, Erik Fyrwald, che l'azienda ha rilanciato in occasione della Giornata Mondiale del suolo 2021 che verrà celebrata il prossimo 5 dicembre. Syngenta, una delle aziende leader a livello globale nell'agribusiness, è da anni in prima linea a fianco di agricoltori grandi e piccoli, per supportarli nel soddisfare la crescente domanda di cibo ...

