Startup: con Muv mobilità sostenibile diventa uno sport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Labitalia) - In Europa, oltre un quarto delle emissioni di CO2 viene generato dal settore dei trasporti. Per arginare gli effetti del cambiamento climatico, è stato stabilito di azzerare le emissioni nette a livello globale entro il 2050 e puntare a limitare l'aumento delle temperature a 1,5°C. Investire nell'adattamento climatico rappresenta oggi per le aziende l'unica soluzione per garantirsi una crescita futura. Inoltre, il quadro normativo italiano, prevede che le società con più di 100 dipendenti debbano rispettare le linee guida del mobility management. Su queste basi, dopo 8 anni di ricerca e partnership con più di 20 organizzazioni internazionali in 21 città del mondo, a gennaio 2020, nasce Muv B Corp, una Startup tecnologica a vocazione sociale con un obiettivo chiaro. "Vogliamo incoraggiare comportamenti responsabili e salutari, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Labitalia) - In Europa, oltre un quarto delle emissioni di CO2 viene generato dal settore dei trai. Per arginare gli effetti del cambiamento climatico, è stato stabilito di azzerare le emissioni nette a livello globale entro il 2050 e puntare a limitare l'aumento delle temperature a 1,5°C. Investire nell'adattamento climatico rappresenta oggi per le aziende l'unica soluzione per garantirsi una crescita futura. Inoltre, il quadro normativo italiano, prevede che le società con più di 100 dipendenti debbano rispettare le linee guida del mobility management. Su queste basi, dopo 8 anni di ricerca e partnership con più di 20 organizzazioni internazionali in 21 città del mondo, a gennaio 2020, nasce Muv B Corp, unatecnologica a vocazione sociale con un obiettivo chiaro. "Vogliamo incoraggiare comportamenti responsabili e salutari, ...

Advertising

RobRe62 : RT @millionaireit: Sinergy Flow, con la sua batteria low cost e sostenibile, vince il Premio nazionale per l’innovazione 2021. #pni #innova… - stefmonzo : Hai bisogno di aiuto con la tua #startup? Ecco cosa posso fare per te - ValComm : RT @millionaireit: Sinergy Flow, con la sua batteria low cost e sostenibile, vince il Premio nazionale per l’innovazione 2021. #pni #innova… - startzai : RT @ConfindustriaLS: Congratulazioni a #MaddalenaMissaglia, Consigliere del #GruppoGiovaniImprenditori di #ConfindustriaLS con delega a #is… - startzai : RT @SocialFareCSI: Danila ha avviato Unobravo partecipando al nostro programma di accelerazione #FOUNDAMENTA. In 2 anni la #startup è cresc… -