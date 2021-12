Sci di fondo, Federico Pellegrino 16° nella sprint tl di Lillehammer, domina Johannes Hoesflot Klaebo (Di venerdì 3 dicembre 2021) La sprint in tecnica libera disputata a Lillehammer, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, premia il dominante norvegese Johannes Hoesflot Klaebo. L’unico azzurro ad aver superato le qualificazioni al mattino, Federico Pellegrino, esce nei quarti di finale e si classifica al 16° posto complessivo. La finale viene dominata dal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, vincitore già delle qualificazioni al mattino, che chiude in 2’52?48 rialzandosi già nel rettilineo conclusivo, davanti al connazionale Thomas Helland Larsen, secondo col pettorale 30 a 0?58. Terzo il francese Richard Jouve a 0?78. Molto più staccati gli altri concorrenti. In semifinale ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lain tecnica libera disputata a, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di, premia ilnte norvegese. L’unico azzurro ad aver superato le qualificazioni al mattino,, esce nei quarti di finale e si classifica al 16° posto complessivo. La finale vieneta dal norvegese, vincitore già delle qualificazioni al mattino, che chiude in 2’52?48 rialzandosi già nel rettilineo conclusivo, davanti al connazionale Thomas Helland Larsen, secondo col pettorale 30 a 0?58. Terzo il francese Richard Jouve a 0?78. Molto più staccati gli altri concorrenti. In semifinale ...

