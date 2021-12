Sci alpino, Sofia Goggia vince con 1?47 sulla seconda: è il 20° distacco maggiore della storia in discesa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sofia Goggia vince la prima delle due discese libere di Coppa del Mondo in programma sulla pista canadese di Lake Louise: l’azzurra domina in1’46?95 e relega la statunitense Breezy Johnson, seconda, a 1?47. Si tratta del 20° distacco più ampio della disciplina nella storia, con molti divari superiori a risalenti agli Anni ’60 e ’70. Se si prendessero in considerazione però soltanto i risultati dal febbraio 1979 in poi, questo distacco sarebbe il quinto: negli anni recenti ad infliggere un divario superiore è stata soltanto la statunitense Lindsey Vonn, capace di farlo in ben quattro occasioni, delle quali tre proprio a Lake Louise. I DISTACCHI MAGGIORI della storia della ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021)la prima delle due discese libere di Coppa del Mondo in programmapista canadese di Lake Louise: l’azzurra domina in1’46?95 e relega la statunitense Breezy Johnson,, a 1?47. Si tratta del 20°più ampiodisciplina nella, con molti divari superiori a risalenti agli Anni ’60 e ’70. Se si prendessero in considerazione però soltanto i risultati dal febbraio 1979 in poi, questosarebbe il quinto: negli anni recenti ad infliggere un divario superiore è stata soltanto la statunitense Lindsey Vonn, capace di farlo in ben quattro occasioni, delle quali tre proprio a Lake Louise. I DISTACCHI MAGGIORI...

