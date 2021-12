Rimborso sulla bolletta della luce? Una sentenza fa ben sperare (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una sentenza del Tribunale di Milano potrebbe far felici i consumatori. Se confermata, ci potrebbero essere tante richieste di Rimborso. Ecco cosa è successo. bolletta della luce, Rimborso (AdobeStock)La gestione delle finanze dei consumatori è messa a dura prova con i nuovi rincari. Questi non riguardano solo l’energia elettrica ma anche vari settori. Dalla spesa ad altri consumi, i consumatori hanno subito una stretta molto importante. I rincari ha destabilizzato molti anche in relazione a dei salari sempre uguali e sempre medio-bassi. Ma, come riportato da proiezionidiborsa, una sentenza potrebbe cambiare tutto. Questa è stata enunciata dal Tribunale di Milano. Il protagonista del contenzioso è l’accisa in bolletta. Il Tribunale ... Leggi su chenews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Unadel Tribunale di Milano potrebbe far felici i consumatori. Se confermata, ci potrebbero essere tante richieste di. Ecco cosa è successo.(AdobeStock)La gestione delle finanze dei consumatori è messa a dura prova con i nuovi rincari. Questi non riguardano solo l’energia elettrica ma anche vari settori. Dalla spesa ad altri consumi, i consumatori hanno subito una stretta molto importante. I rincari ha destabilizzato molti anche in relazione a dei salari sempre uguali e sempre medio-bassi. Ma, come riportato da proiezionidiborsa, unapotrebbe cambiare tutto. Questa è stata enunciata dal Tribunale di Milano. Il protagonista del contenzioso è l’accisa in. Il Tribunale ...

