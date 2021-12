Rapporto Censis 2021, cresce uso della televisione su web, boom per i social (Di venerdì 3 dicembre 2021) I media dopo la pandemia: le diete mediatiche degli italiani nel 2021. Nel 2021 la fruizione della televisione ha conosciuto un incremento rilevante dovuto sia alla crescita degli usi tradizionali, sia degli impieghi più innovativi. Aumentano sia i telespettatori della tv tradizionale (il digitale terrestre: +0,5% rispetto al 2019) e della tv satellitare (+0,5%), sia quelli della tv via internet (web tv e smart tv salgono al 41,9% di utenza: +7,4% nel biennio)... Leggi su digital-news (Di venerdì 3 dicembre 2021) I media dopo la pandemia: le diete mediatiche degli italiani nel. Nella fruizioneha conosciuto un incremento rilevante dovuto sia alla crescita degli usi tradizionali, sia degli impieghi più innovativi. Aumentano sia i telespettatoritv tradizionale (il digitale terrestre: +0,5% rispetto al 2019) etv satellitare (+0,5%), sia quellitv via internet (web tv e smart tv salgono al 41,9% di utenza: +7,4% nel biennio)...

