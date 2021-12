Polifonia di corpi e gesti nel «Paradiso» di Sieni

(Di sabato 4 dicembre 2021) Una natura sospesa in un movimento ondulatorio si interseca con il gesto dell’uomo. È un giardino in penombra, compagno nella danza di un quintetto maschile. Volti, mani, braccia,differenti appaiono nelle pieghe di uno spazio reso vivo dall’ondeggiare di foglie e piante che si muovono con i danzatori. Siamo neldi Virgilio, ospitato nella stagione della Triennale Milano, stasera al Fraschini di Pavia, prossime tappe il 7 a Genova (Teatro Ivo Chiesa), il 18 a Verona (Teatro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Polifonia corpi

Il Manifesto

... in una dimensione di (lungimirante) esplorazione esistenziale incentrata su storie e... Interventi che vengono anche da molto lontano, in unadi consonanze che è anche segno fuori del ...A contrasto, la presenza degli interpreti che introduce, attraverso ie i racconti, la ... si smarca dai rischi del "manifesto teorico" per aprirsi invece a una raggiante, all'interno ...