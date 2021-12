Milan: Kjaer, intervento riuscito. Rientrerà in campo tra sei mesi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il difensore del Milan, Simon Kjaer, è stato operato in artroscopia al ginocchio sinistro. Il club rossonero ha pubblicato un comunicato sulle sue condizioni. Kjaer sta bene, inizierà subito la riabilitazione. Non potrà però tornare in campo prima di sei mesi. “AC Milan comunica che nella giornata odierna, Simon Kjaer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. L’intervento, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l’apporto dell’équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile sanitario del Club, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il difensore del, Simon, è stato operato in artroscopia al ginocchio sinistro. Il club rossonero ha pubblicato un comunicato sulle sue condizioni.sta bene, inizierà subito la riabilitazione. Non potrà però tornare inprima di sei. “ACcomunica che nella giornata odierna, Simonè stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. L’, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamenteed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l’apporto dell’équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile sanitario del Club, ...

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che nella giornata odierna, Simon #Kjær è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro… - Corriere : Kjaer operato domani ai legamenti: per il difensore del Milan stagione finita - FBiasin : “#Milan, brutte notizie per #Kjaer: infortunio ai legamenti del ginocchio sinistro, sarà operato in artroscopia”.… - John64241324 : E vacca porca…. - GennaroPunzo6 : RT @Eurosport_IT: ?? Una bruttissima notizia per il Milan Forza Simon, ti aspettiamo presto in campo ?? #Kjaer | #Milan | #SerieA -