Maglione | “A palazzo Mosti c’è un problema trasparenza nel bilancio | informato il Ministero”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Al comune di Benevento c’è undinel. Le dimissioni del presidente dell’organismo straordinario di liquidazione, Francesco Ricciardi, e di due altri componenti, sono un chiaro segnale d’allarme. Pertanto, ho ritenuto opportuno interessare dell’accaduto ildell’Economia e quello dell’Interno attraverso un’interrogazione” è quanto comunica in una nota il deputato m5s Pasquale. “Lo scorso settembre – prosegue il deputato – l’organo straordinario di liquidazione che ha lo scopo di mettere in ordine i conti dell’ente, ha inviato una relazione aldell’Interno nella quale sostiene di non aver ricevuto dal Comune di Benevento la necessaria collaborazione per accertare debiti e crediti. In particolare è ...

