Libia | Draghi | ' elezioni snodo fondamentale | siano libere e inclusive'

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "L'Italia sostiene con convinzione il processo di transizione politica e di pacificazione della". Lo ha ribadito il presidente del Consiglio Mariointervenendo alla Conferenza 'Rome Med-Mediterranean Dialogues'. "La conferenza di Parigi del 12 novembre scorso, co-presieduta da Italia, Francia, Germani,e Nazioni Unite, ha riaffermato l'unità della comunità internazionale intorno a questo obiettivo - ha ricordato- e ha confermato che solo un processo a guida libica potrà portare a una soluzione piena e duratura della crisi nel Paese". "Siamo ormai vicini alledel 24 dicembre, un appuntamento cruciale per i cittadini libici e per il futuro della democrazia nel Paese", ha affermato ancora il premier, rinnovando "l'appello" affinché le ...

... ha killerato nel 2011 Mu'ammar Gheddafi, gettando lanel caos. Si è trattato di un madornale ...generale dell'Alleanza atlantica è stato ricevuto a palazzo Chigi dal premier Mario. Al... ...Quali sono gli epicentri che l'Europa dovr tener d'occhio? Tunisia esaranno due punti ... Ma quello che stiamo vedendo in Italia con l'amministrazione, e che percepiamo dal Trattato del ...Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “L’Italia sostiene con convinzione il processo di transizione politica e di pacificazione ...Roma, 3 dic. (LaPresse) - "Quest'incontro è l'occasione per rafforzare la cooperazione regionale in un'area fondamentale per il nostro Paese. Il Mediterraneo ...