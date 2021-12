La prima stesura dei falsi Protocolli dei Savi di Sion fa luce sull’autore (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo scorso 25 agosto sul Corriere della Sera, nello spazio curato da Dino Messina, Paola Cioni, direttrice (“direttore”, preferiva lei) dell’Istituto di cultura italiana di San Pietroburgo, informava di un importante ritrovamento archivistico: “Ritrovato il prototipo originale dei falsi Protocolli dei Savi di Sion”. Nel testo lo si citava come “il dattiloscritto originale”, custodito nella Biblioteca Lenin di Mosca, nell’archivio privato di un alto funzionario statale, V. V. Vorontsov-Dashkov. L’ha rinvenuto casualmente là un ricercatore interessato ad altri temi, G. B. Kremnëv, e lo ha segnalato a “una delle maggiori esperte russe dell’argomento, L. U. Bibikova”. Sul dattiloscritto, continuava Cioni, “sono state apportate una serie di correzioni e aggiunte a mano che hanno portato la storica a stabilire con certezza ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo scorso 25 agosto sul Corriere della Sera, nello spazio curato da Dino Messina, Paola Cioni, direttrice (“direttore”, preferiva lei) dell’Istituto di cultura italiana di San Pietroburgo, informava di un importante ritrovamento archivistico: “Ritrovato il prototipo originale deideidi”. Nel testo lo si citava come “il dattiloscritto originale”, custodito nella Biblioteca Lenin di Mosca, nell’archivio privato di un alto funzionario statale, V. V. Vorontsov-Dashkov. L’ha rinvenuto casualmente là un ricercatore interessato ad altri temi, G. B. Kremnëv, e lo ha segnalato a “una delle maggiori esperte russe dell’argomento, L. U. Bibikova”. Sul dattiloscritto, continuava Cioni, “sono state apportate una serie di correzioni e aggiunte a mano che hanno portato la storica a stabilire con certezza ...

