Inter: Inzaghi, sarà un piacere incontrare Mourinho (Di venerdì 3 dicembre 2021) "La sfida con Mourinho? sarà un piacere incontrare l'allenatore del Triplete, non l'ho mai incontrato e conosciuto. Per lui sarà una partita speciale, dovremo fare ancora più attenzione per le ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) "La sfida conunl'allenatore del Triplete, non l'ho mai incontrato e conosciuto. Per luiuna partita speciale, dovremo fare ancora più attenzione per le ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Ecco gli 1??1?? scelti da Simone Inzaghi per #InterSpezia?? Powered by @EASPORTSFIFA - Inter : Vigilia di #RomaInter: le parole di Simone Inzaghi in diretta dal Centro Sportivo Suning - Inter : ??? | MISTER Le parole del tecnico nerazzurro dopo il successo casalingo contro lo Spezia ?? - news24_inter : Inzaghi su #Mourinho #inter #asroma - andreastoolbox : Roma-Inter, Inzaghi: 'Domani la partita più importante del ciclo. De Vrij e Bastoni in forse' | Sky Sport -