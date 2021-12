Incidente sul set e morte Alyna Hutchins, Baldiwin: «Non ho premuto il grilletto» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alex Baldwin torna a parlare in un'intervista. Lo fa ad un mese e mezzo da quel tragico 21 ottobre sul set del film Rust, quando la direttrice della fotografia HAlyna Hutchins finì per essere uccisa con un colpo di pistola. Lo ha fatto in una intervista che è stata trasmessa dalla Abc, emittente statunitense, nella serata di giovedì. Baldwin dubbioso sul suo futuro professionale L'attore ha raccontato le sensazioni di chi inizia a dubitare persino sul suo futuro professionale. Un fatto emerso da quel «potrebbe essere» proferito quando gli è stato chiesto se la sua carriera possa essere finita. Troppo forte, evidentemente, lo shock subito e non potrebbe essere altrimenti. Lo si evince anche dai momenti di commozione visibili durante l'intervista. Incidente sul set di Rust, Baldwin: «Credo che ci siano alcune idee sbagliate» Baldwin ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alex Baldwin torna a parlare in un'intervista. Lo fa ad un mese e mezzo da quel tragico 21 ottobre sul set del film Rust, quando la direttrice della fotografia Hfinì per essere uccisa con un colpo di pistola. Lo ha fatto in una intervista che è stata trasmessa dalla Abc, emittente statunitense, nella serata di giovedì. Baldwin dubbioso sul suo futuro professionale L'attore ha raccontato le sensazioni di chi inizia a dubitare persino sul suo futuro professionale. Un fatto emerso da quel «potrebbe essere» proferito quando gli è stato chiesto se la sua carriera possa essere finita. Troppo forte, evidentemente, lo shock subito e non potrebbe essere altrimenti. Lo si evince anche dai momenti di commozione visibili durante l'intervista.sul set di Rust, Baldwin: «Credo che ci siano alcune idee sbagliate» Baldwin ...

Advertising

Telemolise : Incidente stradale nella serata di ieri sul tratto della statale 87 nei pressi del bivio per San Martino in Pensili… - CorriereCitta : Roma, grave incidente sul lavoro: ustioni profonde a volto e mani. In ospedale meccanico di 61 anni - matteocaccia : RT @lineedombra: Cose che capitano e non dovrebbero capitare Sergio e la storia del suo incidente sul lavoro mentre manovrava una pressa;… - lineedombra : Cose che capitano e non dovrebbero capitare Sergio e la storia del suo incidente sul lavoro mentre manovrava una p… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Rust: ecco l’intervista integrale ad Alec Baldwin sul tragico incidente -