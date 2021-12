Il modo migliore di aiutare la disabilità è considerarla normalità (Di venerdì 3 dicembre 2021) Diciamoci la verità: chi ha una disabilità (e io sono tra questi) è stato visto per anni come una persona da assistere, alla quale garantire “d’ufficio” dei diritti. È evidente che avere pari diritti è uno dei principi fondanti delle democrazie, tra le quali, grazie a Dio, quella italiana. Questa ricorrenza e la risonanza che negli ultimi tempi sta avendo su scala internazionale deve aiutarci a comprendere che l’inclusione non è semplicemente un diritto per alcuni e un dovere per gli altri, quelli che stanno bene. Avere più persone che riescano a realizzarsi è un valore aggiunto per tutti, lo insegna lo sport. Giochereste volentieri la finale di un mondiale con la maglia della nazionale sapendo di avere uno o più compagni di squadra che non sono in forma? Personalmente vorrei giocarmi una sfida così importante con la consapevolezza che atleti, staff e tifosi siano al ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 dicembre 2021) Diciamoci la verità: chi ha una(e io sono tra questi) è stato visto per anni come una persona da assistere, alla quale garantire “d’ufficio” dei diritti. È evidente che avere pari diritti è uno dei principi fondanti delle democrazie, tra le quali, grazie a Dio, quella italiana. Questa ricorrenza e la risonanza che negli ultimi tempi sta avendo su scala internazionale deve aiutarci a comprendere che l’inclusione non è semplicemente un diritto per alcuni e un dovere per gli altri, quelli che stanno bene. Avere più persone che riescano a realizzarsi è un valore aggiunto per tutti, lo insegna lo sport. Giochereste volentieri la finale di un mondiale con la maglia della nazionale sapendo di avere uno o più compagni di squadra che non sono in forma? Personalmente vorrei giocarmi una sfida così importante con la consapevolezza che atleti, staff e tifosi siano al ...

