Il medico del Napoli su Osimhen: “Presto tornerà ad allenarsi in campo. Ha avuto fratture multiple, la mascherina andrà studiata bene” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Raffaele Canonico, medico sociale del Napoli, ha parlato così sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli delle condizioni di Victor Osimhen: “Il post operazione procede bene. Si sta allenando su bike e tappeto da casa. All’inizio della prossima settimana inizierà a lavorare in campo e faremo nuove radiografie per capire come procede la calcificazione delle fratture. Si potrà allenare senza contatto con la palla ma bisogna capire bene quando il suo organismo gli permetterà di colpire la palla di testa. Ha avuto fratture multiple e la mascherina andrà studiata bene. Ha una grande forza mentale, Victor, e non avrà paura di tornare a ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021) Raffaele Canonico,sociale del, ha parlato così sulle frequenze di Radio Kiss Kissdelle condizioni di Victor: “Il post operazione procede. Si sta allenando su bike e tappeto da casa. All’inizio della prossima settimana inizierà a lavorare ine faremo nuove radiografie per capire come procede la calcificazione delle. Si potrà allenare senza contatto con la palla ma bisogna capirequando il suo organismo gli permetterà di colpire la palla di testa. Hae la. Ha una grande forza mentale, Victor, e non avrà paura di tornare a ...

