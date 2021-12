Gabriele Rossi è fidanzato con Lorenzo Licitra gli scrissi quando vinse X Factor

(Di venerdì 3 dicembre 2021) L’attoresi è raccontato in un’intervista a “Oggi è un altro giorno”. Per gli appassionati di gossip non è certo una novità, ma oggiha confermato in diretta su Rai Uno di esserecon. Ospite di “Oggi è un altro giorno”, l’attore ha ammesso di fronte alle telecamere

... i due hanno confermato la relazione in diretta tv, a "Oggi è un altro giorno" Lorenzo Licitra, il tenore che ha battuto i Maneskin a "X Factor", nel 2017, e l'attore sono fidanzati. A ... e Lorenzo Licitra sono fidanzati e fino ad ora non avevano fatto trapelare nulla della loro relazione. Ospite in tv, l'attore ed ex concorrente del 'Grande Fratello Vip' lo ha confermato.