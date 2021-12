Eriksen | il cardiologo | «Non penso tornerà a giocare a livello agonistico»

(Di venerdì 3 dicembre 2021) IlCarù ha parlato di Christianche è tornato ad allenarsi in campo: le dichiarazioni sul centrocampista IlBruno Carù, che in passato aveva curato Kanu e Fadiga, in una intervista a Il Messaggero, ha parlato di Christianche ieri è tornato ad allenarsi in campo. LA DIAGNOSI – «Nonpossa tornare a, specialmente negli sport di contatto, potrebbe subire un trauma al device e rompersi. Similitudini con il caso Kanu? Situazione diversa, aveva un’aspirazione congenita della valvola aortica che era stata aggiustata, ma non cambiata, infatti poi riprese a». L'articolo proviene da Calcio News 24.

