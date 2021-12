Draghi e le riforme in favore dei giovani: «Hanno bisogno di sicurezza e stabilità» – Il video (Di venerdì 3 dicembre 2021) Durante la Quarta Conferenza nazionale sulla famiglia il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato del lavoro fatto in questi mesi con l’obiettivo di garantire un futuro ai giovani: «Per decidere di avere figli, i giovani Hanno bisogno soprattutto di sicurezza e stabilità – afferma il premier – In questi mesi, ci siamo impegnati per metterli in condizione di avere una casa, di trovare un lavoro sicuro, di poter contare su una rete di servizi per l’infanzia e di supporto più solida». Draghi si è successivamente concentrato sulle riforme introdotte a maggio e ottobre, che riguardano le possibilità dei giovani di poter acquistare la loro prima abitazione e il sostegno economico a chi lavora in modo discontinuo. ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) Durante la Quarta Conferenza nazionale sulla famiglia il Presidente del Consiglio Marioha parlato del lavoro fatto in questi mesi con l’obiettivo di garantire un futuro ai: «Per decidere di avere figli, isoprattutto di– afferma il premier – In questi mesi, ci siamo impegnati per metterli in condizione di avere una casa, di trovare un lavoro sicuro, di poter contare su una rete di servizi per l’infanzia e di supporto più solida».si è successivamente concentrato sulleintrodotte a maggio e ottobre, che riguardano le possibilità deidi poter acquistare la loro prima abitazione e il sostegno economico a chi lavora in modo discontinuo. ...

