Douglas Costa furioso con i tifosi | l’accaduto

(Di venerdì 3 dicembre 2021), ex giocatore di Juventus e Bayern Monaco, ha attaccato via social idella sua attuale squadra, il Gremio. Il giocatore sostituito nella sfida contro il San Paolo, anziché uscire dalla parte a lui più vicina, ha preferito salutare il proprio compagno con il cinque. L’arbitro ha ammonito il brasiliano per perdita di tempo. Ihanno accusato il calciatore di aver preso il giallo di proposito per saltare la prossima partita. La reazione diè stata inaspettata, il giocatore si è sfogato così sui social: Vão tomar no cu de todos vcs que tão achando q eu tomei o 3º cartão amarelo pq eu forcei, o juiz no final da conversa me autorizou a sair por ali, e quando eu virei ass o próprio me deu o cartão!P finalizar eu Sou muito mais gremista ...

non ci sta e risponde alle critiche. Il calciatore brasiliano ex Juventus e ora in forza al Gremio si è sfogato attraverso i suoi canali social dopo essere stato bersagliato in seguito all'ammonizione ricevuta nella partita contro il San Paolo. L'attaccante brasiliano non ci sta e sbotta sui social dopo le critiche ricevute per l'ammonizione che gli costerà la squalifica con il Corinthians.