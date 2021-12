Domani il “No Draghi Day” e Inter Roma: bus deviati e strade chiuse, sabato ‘caldo’ per la Capitale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Weekend a Roma, si prevedono disagi sul fronte della viabilità. Domani, sabato 4 dicembre, scenderanno infatti in Piazza in particolare alcuni Sindacati per protestare contro il Governo Draghi. “Il sindacalismo di base, per potenziare la lotta, ha indetto una Giornata di protesta nazionale il prossimo 4 dicembre denominata “No Draghi Day” e invita tutti i movimenti e le realtà sociali e politiche a costruire in forma unitaria e condivisa la mobilitazione“, si legge sul sito dei Cobas. E sempre tra poco meno di 24 ore si giocherà la partita di Serie A Roma Inter che richiamerà un gran numero di tifosi. Per questo, sul fronte della viabilità, sono attesi disagi. “No Draghi Day”: linee bus deviate La manifestazione dei sindacati si svolgerà dalle ore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Weekend a, si prevedono disagi sul fronte della viabilità.4 dicembre, scenderanno infatti in Piazza in particolare alcuni Sindacati per protestare contro il Governo. “Il sindacalismo di base, per potenziare la lotta, ha indetto una Giornata di protesta nazionale il prossimo 4 dicembre denominata “NoDay” e invita tutti i movimenti e le realtà sociali e politiche a costruire in forma unitaria e condivisa la mobilitazione“, si legge sul sito dei Cobas. E sempre tra poco meno di 24 ore si giocherà la partita di Serie Ache richiamerà un gran numero di tifosi. Per questo, sul fronte della viabilità, sono attesi disagi. “NoDay”: linee bus deviate La manifestazione dei sindacati si svolgerà dalle ore ...

