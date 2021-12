Dieci classi in quarantena e scuola sanificata, appello ai genitori: 'Tenete a casa i bambini coi sintomi' (Di venerdì 3 dicembre 2021) SENIGALLIA - Doppia sanificazione pomeridiana alla scuola media Fagnani e la preside ieri ha scritto alle famiglie per chiedere la loro collaborazione. L'edificio di via Maierini è quindi sicuro e ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 3 dicembre 2021) SENIGALLIA - Doppia sanificazione pomeridiana allamedia Fagnani e la preside ieri ha scritto alle famiglie per chiedere la loro collaborazione. L'edificio di via Maierini è quindi sicuro e ...

