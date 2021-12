Covid, va a fare il vaccino con un braccio finto: no vax denunciato (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un uomo di 50 anni è finito nei guai per essersi recato in un hub vaccinale Covid-19 di Biella con un braccio finto: voleva ingannare l’infermiera per ottenere il Green Pass ma il suo piano è fallito. Ad oggi il 12% della popolazione italiana non si è ancora fatta somministrare neanche una dose del vaccino anti Covid. Si tratta di circa 7 milioni di persone, messe ormai sempre più alle strette dalle varie limitazioni predisposte dal governo per salvaguardare la sicurezza socio-sanitaria del Paese. Leonardo Fernandez Viloria/Getty ImagesL’ultimo provvedimento riguarda il Super Green Pass, senza il quale non è possibile accedere a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche o cerimonie. Per ottenerlo è necessaria la vaccinazione, oppure la comprovata ... Leggi su ck12 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un uomo di 50 anni è finito nei guai per essersi recato in un hub vaccinale-19 di Biella con un: voleva ingannare l’infermiera per ottenere il Green Pass ma il suo piano è fallito. Ad oggi il 12% della popolazione italiana non si è ancora fatta somministrare neanche una dose delanti. Si tratta di circa 7 milioni di persone, messe ormai sempre più alle strette dalle varie limitazioni predisposte dal governo per salvaguardare la sicurezza socio-sanitaria del Paese. Leonardo Fernandez Viloria/Getty ImagesL’ultimo provvedimento riguarda il Super Green Pass, senza il quale non è possibile accedere a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche o cerimonie. Per ottenerlo è necessaria la vaccinazione, oppure la comprovata ...

