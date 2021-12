Covid, Regione Puglia vaccinerà a scuola bimbi 5-11 anni (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Regione Puglia ha deciso che i vaccini ai bambini tra i 5 e gli 11 anni saranno somministrati direttamente nelle scuole, alla presenza dei genitori. La scelta è stata prese oggi nel corso di una riunione... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 3 dicembre 2021) Laha deciso che i vaccini ai bambini tra i 5 e gli 11saranno somministrati direttamente nelle scuole, alla presenza dei genitori. La scelta è stata prese oggi nel corso di una riunione...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regione Variante Omicron in Italia, primo caso in Veneto: uomo rientrato dal Sudafrica "La variante Omicron del Covid - 19 è stata sequenziata per la prima volta in Veneto nei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie - Izs". A darne notizia è il presidente della Regione Luca Zaia . Si tratta di ...

Covid oggi Liguria, 579 contagi e 2 morti: bollettino 3 dicembre Sono 579 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 3 dicembre 2021, secondo i dati Covid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono guarite 261 persone. Al momento in Liguria ci sono 4.884 positivi. Tra le ...

