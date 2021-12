Calciatori e dirigenti del Seregno aggrediti: “è stato mandato un pugile al campo, il mandante è l’ex dg” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una brutta storia che arriva direttamente dal campionato di Serie C, esattamente dal Seregno. La squadra è stata minacciata e addirittura è stato inviato un pugile nel campo di gioco. “Indagherà la magistratura sulle motivazioni delle aggressioni e delle minacce, è iniziato tutto da quando ho annunciato di avere intenzione di vendere la squadra. Ci sono state minacce di morte al portiere, al vicepresidente, due giocatori sono stati picchiati da altri due ragazzi ed è stato mandato un pugile al campo a minacciare, ci sono le querele e io procederò a breve. Addirittura, davanti a testimoni, al portiere è stato detto che non avrebbe rivisto il figlio piccolo”, ha spiegato l’ex presidente Erba. Secondo Erba il ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una brutta storia che arriva direttamente dal campionato di Serie C, esattamente dal. La squadra è stata minacciata e addirittura èinviato unneldi gioco. “Indagherà la magistratura sulle motivazioni delle aggressioni e delle minacce, è iniziato tutto da quando ho annunciato di avere intenzione di vendere la squadra. Ci sono state minacce di morte al portiere, al vicepresidente, due giocatori sono stati picchiati da altri due ragazzi ed èunala minacciare, ci sono le querele e io procederò a breve. Addirittura, davanti a testimoni, al portiere èdetto che non avrebbe rivisto il figlio piccolo”, ha spiegatopresidente Erba. Secondo Erba il ...

