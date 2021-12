Beppe Convertini su Rai1 con Evoluzione Terra | un successo in tv La video-intervista in esclusiva

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Da domenica 28 novembre alle ore 10:25 va in onda su, lo sviluppo televisivo di un progetto che dal 2020 sostiene concretamente le realtà agricole. Il programma è un grande viaggio attraverso la penisola guidato dache, a bordo di un trattore New Holland, contribuisce a far conoscere al grande pubblico l’agricoltura innovativa e tecnologica valorizzando il rispetto dell’ambiente. Nel 2021 parlare di ecologia e eco-sostenibilità è una grande sfida, soprattutto se fatto su una rete importante come. Una grande missione non può che avere una grande squadra dietro le quinte: il programma è un progetto di CNH Industrial in collaborazione con 4Elements. Prodotto da Showlab e a cura di Maurizio Monti,...