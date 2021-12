A Hèlène Augusta Ehret di Missione Calcutta di Bergamo il Premio Volontariato Internazionale Focsiv 2021

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Per l’amore gratuito e incondizionato, dettato dal desiderio di aiutare chi si trova in difficoltà, è stato assegnato a, 87 anni, presidente e fondatrice dell’associazionedi Scanzorosciate ilVolontario(Federazione degli Organismi Cristiani ServizioVolontario). Come anticipato da Famiglia Cristiana a Prisca Mwaitenele, maestra quarantaseienne di Ibo Italia, punto di riferimento per i bambini con disabilità che frequentano la scuola che gestisce nel Distretto di Iringa Tanzania ilVolontario dal Sud. A Gianni Ruffini, direttore generale di Amnesty International Italia scomparso l’ottobre scorso il ...