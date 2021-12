Ufficiale | il Cagliari e il giocatore si separano consensualmente!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilha reso noto pochi minuti fa di aver risolto il contratto con un. Si tratta di Diego Farias che dopo 142 presenze condite da 33 reti suddivise in 7 anni di matrimonio lascia la Sardegna. Farias,, risoluzione Il comunicato"IlCalcio comunica la risoluzione consensuale del contratto di Diego Farias: dal suo arrivo in Sardegna, nell'estate 2014, il calciatore ha totalizzato in rossoblù 142 presenze e 33 reti. Il Club gli augura un buon proseguimento di carriera".