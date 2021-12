Tagliato Camilleri per Porta a Porta. Altra bufera su Viale Mazzini. Scoppia la protesta degli spettatori sul web. E il direttore di Rai Uno se la cava parlando di un errore (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sembra proprio che la Rai non ne azzecchi una. Così anche la messa in onda di un film viene funestata da “un errore materiale”, come lo ha definito il direttore di Rai1 Stefano Coletta, con cui è stato troncato di netto il finale per dare la linea alla trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa. Basterebbe questo per comprendere l’ira che dilaga tra i 2.804.000 spettatori che erano incollati alla televisione per vedere la conclusione del giallo La stagione della caccia, tratto da uno dei romanzi storici scritti dalla geniale penna di Andrea Camilleri, e sono stati sorpresi dall’interruzione avvenuta proprio nel momento in cui si risolveva il mistero. LA PEZZA È PEGGIO DEL BUCO. Uno scivolone, a tratti incomprensibile, per il quale si è scusato il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sembra proprio che la Rai non ne azzecchi una. Così anche la messa in onda di un film viene funestata da “unmateriale”, come lo ha definito ildi Rai1 Stefano Coletta, con cui è stato troncato di netto il finale per dare la linea alla trasmissionedi Bruno Vespa. Basterebbe questo per comprendere l’ira che dilaga tra i 2.804.000che erano incollati alla televisione per vedere la conclusione del giallo La stagione della caccia, tratto da uno dei romanzi storici scritti dalla geniale penna di Andrea, e sono stati sorpresi dall’interruzione avvenuta proprio nel momento in cui si risolveva il mistero. LA PEZZA È PEGGIO DEL BUCO. Uno scivolone, a tratti incomprensibile, per il quale si è scusato il ...

Advertising

annadelbello1 : RT @fattoquotidiano: Un taglio di un quarto d’ora che ha privato i telespettatori del finale del film per la tv La stagione della caccia, t… - _marlene1265 : RT @fattoquotidiano: Un taglio di un quarto d’ora che ha privato i telespettatori del finale del film per la tv La stagione della caccia, t… - d73_alex : RT @fattoquotidiano: Un taglio di un quarto d’ora che ha privato i telespettatori del finale del film per la tv La stagione della caccia, t… - 311titti : RT @roanjohnson: Come si fa a commentare il fatto che in prima serata su Rai1 un film venga tagliato a 15 minuti dalla fine perché - immag… - MariaAversano1 : RT @fattoquotidiano: Un taglio di un quarto d’ora che ha privato i telespettatori del finale del film per la tv La stagione della caccia, t… -