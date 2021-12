Stasera a “Striscia La Notizia”, tapiro d’oro a Fedez (Di giovedì 2 dicembre 2021) Stasera, a Striscia la Notizia il tg satirico condotto da Sergio Friscia e Roberto Lipari a partire dalle 20:35 su Canale 5, Valerio Staffelli consegnerà a Fedez il tapiro d’oro, il sesto della carriera. Stasera a “Striscia” sesto tapiro per Fedez Meritatissimo dopo che durante un live di coppia su Twich ha ruttato rumorosamente, disgustando la moglie Chiara Ferragni, che si è lamentata pure della qualità del sesso coniugale. «Eh, sto diventando vecchio. Ho perso lo smalto», commenta Fedez, 32 anni, che promette: «Basta rutti e scoregge» . Staffelli lo saluta proponendolo come nuovo conduttore di Striscia e il cantante allora rilancia: «Antonio (Ricci), quando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021), alail tg satirico condotto da Sergio Friscia e Roberto Lipari a partire dalle 20:35 su Canale 5, Valerio Staffelli consegnerà ail, il sesto della carriera.a “” sestoperMeritatissimo dopo che durante un live di coppia su Twich ha ruttato rumorosamente, disgustando la moglie Chiara Ferragni, che si è lamentata pure della qualità del sesso coniugale. «Eh, sto diventando vecchio. Ho perso lo smalto», commenta, 32 anni, che promette: «Basta rutti e scoregge» . Staffelli lo saluta proponendolo come nuovo conduttore die il cantante allora rilancia: «Antonio (Ricci), quando ...

