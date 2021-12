Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la quindicesima giornata (Di venerdì 3 dicembre 2021) quindicesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Pari del Napoli contro il Sassuolo; Milan e Inter battono Genoa e Spezia. Il turno infrasettimanale si è aperto martedì alle 18.30 con le vittorie di Atalanta e Fiorentina rispettivamente contro Venezia e Sampdoria. La Dea ha avuto la meglio della compagine lagunare L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 3 dicembre 2021)diA, tutti ie le classifiche aggiornate. Pari del Napoli contro il Sassuolo; Milan e Inter battono Genoa e Spezia. Il turno infrasettimanale si è aperto martedì alle 18.30 con le vittorie di Atalanta e Fiorentina rispettivamente contro Venezia e Sampdoria. La Dea ha avuto la meglio della compagine lagunare L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

acmilan : Back to winning ways thanks to @Ibra_official and Messias: our write-up of #GenoaMilan ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT Un gol per tempo: i nerazzurri continuano la corsa in Serie A, salendo a quota 34 ?? - fattoquotidiano : Qualche concessione qua e là perlopiù a costo zero, un regalo alla Chiesa (che paga il Comune di Roma) e una serie… - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: TORINO-EMPOLI 2-2 Risultato finale ? ? #Pobega (10') ? #Pjaca (15') ? #Romagnoli (34') ? #LaMantia (72') ? ? - fabridal : #legavolley 9ª Giornata And. (05/12/2021) – Regular Season Serie A3 Credem Banca – Gir. Bianco, Stagione 2021 -