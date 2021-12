Serie A 2021/2022, oggi e un anno fa: classifica a confronto dopo la quindicesima giornata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le classifiche a confronto della Serie A, mettendo allo specchio la stagione 2020/2021 e la stagione 2021/2022, dopo la quindicesima giornata del massimo campionato. Nuovo turno che si chiude, un infrasettimanale che può dire tanto sulle sorti di questa annata. E allora andiamo a scoprire quali squadre vantano un saldo favorevole a distanza di un anno e chi invece avrà perso dei punti per strada. Ecco le classifiche a confronto offerte da Sportface.it. classifica Serie A – confronto dopo QUINDICI GIORNATE Napoli 36 (+8) Milan 35 (-2) Inter 34 (-2) Atalanta 31 (+5) Roma 25 (-5) Fiorentina 24 (+9) Juventus 24 (-6) Bologna 24 (+8) Lazio 22 (0) Verona 20 ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le classifiche adellaA, mettendo allo specchio la stagione 2020/e la stagioneladel massimo campionato. Nuovo turno che si chiude, un infrasettimanale che può dire tanto sulle sorti di questa annata. E allora andiamo a scoprire quali squadre vantano un saldo favorevole a distanza di une chi invece avrà perso dei punti per strada. Ecco le classifiche aofferte da Sportface.it.A –QUINDICI GIORNATE Napoli 36 (+8) Milan 35 (-2) Inter 34 (-2) Atalanta 31 (+5) Roma 25 (-5) Fiorentina 24 (+9) Juventus 24 (-6) Bologna 24 (+8) Lazio 22 (0) Verona 20 ...

