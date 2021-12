Selvaggia Lucarelli | Ragionate sull’uso di ragazze avvenenti nei programmi sportivi

(Di giovedì 2 dicembre 2021) La prima molestia è l’uso che certo giornalismo fa delle belleDomani, pagina 10, di. Ora che l’attenzione per il caso Greta Beccaglia, l’inviata di Tv Toscana che è stata palpeggiata fuori da uno stadio, è lievemente calata, credo sia il caso di affrontare l’accaduto partendo da lontano. Magari lasciando il parcheggio di uno stadio popolato (anche) da incivili molestatori e tornando nello studio di quella tranquilla tv locale che ha sede a Campi Bisenzio, provincia di Firenze. Perché se è vero che Greta Beccaglia è stata molestata da un uomo e umiliata dal suo gesto schifoso, è altrettanto vero che dovrebbe finire un’epoca, ovvero quella delle donne umiliate da una frequente e degradante linea editoriale del giornalismo sportivo in questo paese, soprattutto nelle tv private, ma non solo. Greta Beccaglia, ...

Durante la diretta della show di Milly Carlucci , la cantante ha avuto un confronto con la giuratae dopo ciò è uscito fuori che non è vaccinata . Da qui sono nate numerose ...Mietta: "? La sua domanda era legittima" Chissà se prima o poi deciderà di farlo 'sto vaccino. (adsbygoogle = window.adsbygoogle - - []).push({});Carolyne Smith la conosciamo tutti per essere una nota coreografa e presidente della giuria di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Da diversi anni purtroppo la nota coreog ...In un primo momento, infatti, la giornalista ha pubblicato una foto di Bugo per prendere in giro Marco Castoldi e il suo storico teatrino al Festival di Sanremo 2020. Successivamente, fonti interne ha ...