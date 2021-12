Rotondi | c' è spazio per un partito di popolo ispirato a valori Dc

(Di giovedì 2 dicembre 2021) "La Democrazia Cristiana è stata il primoitaliano. Io non credo a rifacimenti postumi che puntano a prendere l'1 o il 2 per cento. Credo ci sia invece loper un grandedi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rotondi spazio

askanews

...ci sia invece loper un grande partito di popolo che arrivi primo alle elezioni. E se sarà ispirato alla mitezza dei valori cristiani quello sarà la nuova DC". Lo ha detto Gianfranco, ...Dietro spariscono i classici gruppi ottici, qui sostituiti da un'unica striscia luminosa ... Quella creatura, firmata Pininfarina , si è ritagliata unocentrale nel cuore di ogni ...Milano, 2 dic. (askanews) - 'La Democrazia Cristiana è stata il primo partito italiano. Io non credo a rifacimenti postumi che puntano a prendere ...Il nuovo pavimento in resina IPM Freetime versione Plus di IPM Italia per il progetto di riqualificazione della nuova Rotonda Ferrer Manuelli di Spotorno, in provincia di Savona, inaugurata ad agosto.