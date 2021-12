Roma | assalto al supermercato di notte | rubata la cassaforte all’interno

(Di giovedì 2 dicembre 2021). Dopo un lungo appostamento davanti alper scrutare i passati ed attendere il momento propizio, hanno poi agito con rapidità e precisione. Si sono avvicinati alle serrande, ormai chiuse a quell’ora, del, e con un piede di porco sono riusciti ad entrare facilmente. Una volta dentro, i malviventi si sono subito diretti verso la. L’hanno scastrata dal pavimento e poi successivamente caricata in macchina per il trasporto. Infine la fuga nella. Furto aldiIl furto è stato messo a segno nella serata di ieri, intorno alle 22.00, con i ladri che sono poi fuggiti passando da largo Lanciani e via Nomentana. Sul luogo del delitto stanno indagando i carabinieri della stazione ...

