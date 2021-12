Raghu Raghuram di VMware | La nostra tecnologia aiuta aziende e PA a essere cloud smart

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Parla il Ceo di, l’azienda americana che sta lavorando con imprese e governi per lo sviluppo deisovrani

E stiamo lavorando in quasi tutti gli Stati dell'Europa occidentale, supportando amministrazioni pubbliche, piccole e grandi imprese nella loro trasformazione digitale", ci dice, Ceo ...... a dimostrazione di come stiamo supportando i nostri clienti nella trasformazione del proprio business, e che il nostro motore di innovazione è robusto e fiorente", ha dichiarato, CEO ...VMware ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre. Il ricavo ricorrente annuale (ARR) per subscription e SaaS è stato pari a 3,31 miliardi d ...