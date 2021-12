Pinocchio di Guillermo del Toro arriverà su Netflix a fine 2022

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 2 dicembre 2021)delanticipa le prime novità sull'uscita del suo, musical dark in versione stop-motion che approderà sunell'ultimo trimestre deldelrivela che la sua prossima rivisitazione didebutterà su. Il pluripremiato regista, noto per Il labirinto del fauno e La forma dell'acqua, ha annunciato il progetto nel lontano 2008. Progetto che finalmente, dopo molteplici battute d'arresto, sta per vedere la luce.è intervenuta nel progetto nel 2018. Secondo quanto riferito, la produzione dell'animazione è iniziata nel gennaio 2020, le riprese si sono tenute a Guadalajara, in Messico, e Portland, in Oregon. In ...