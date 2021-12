Advertising

TV7Benevento : Pensioni: Landini, 'incontro con governo su riforma Fornero ma data non c'è'... - libellula58 : RT @LaNotiziaTweet: Draghi teme lo sciopero e richiama i sindacati. Cgil, Cisl e Uil di nuovo a Palazzo Chigi. Idee lontane su fisco e pens… - comunicalonews : Il governo 'si e' riservato di riflettere e far sapere ai sindacati cosa ha deciso' su fisco, pensioni e precarieta… - alkhimiyah : RT @LaNotiziaTweet: Draghi teme lo sciopero e richiama i sindacati. Cgil, Cisl e Uil di nuovo a Palazzo Chigi. Idee lontane su fisco e pens… - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Draghi teme lo sciopero e richiama i sindacati. Cgil, Cisl e Uil di nuovo a Palazzo Chigi. Idee lontane su fisco e pens… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni Landini

... spiega. Luigi Sbarra (Cisl) conferma che le decisioni saranno prese domani. "ci sono ancora ombre: bisogna fare di più su scuole ee dovremo cambiare le prospettive della legge di ...Anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando si dà da fare: è in agenda, probabilmente la prossima settimana, il tavolo con i sindacati per avviare proprio la discussione sulleRoma, 2 dic. "Abbiamo posto il tema della pensione, il governo ha fissato un incontro sulla riforma Fornero anche se non c'è una data, dentro questa legge di bi ...Roma, 2 dic. "Il governo si è riservato di farci sapere domattina cosa ha deciso, se le cose dovessero restare come sono adesso - sul fisco, sulle pensioni, sul ...