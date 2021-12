No-vax in lockdown. Merkel, pugno di ferro e questa frase sull'Italia: cosa ci aspetta (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Mi sentirei meglio se fossimo in una situazione come quella dell'Italia”. Parole di Angela Merkel che - in attesa di cedere il posto al socialdemocratico Scholtz, neoeletto cancelliere che le subentrerà l'8 dicembre - ha annunciato ulteriori restrizioni in Germania. La situazione epidemiologica continua a peggiorare, al punto da rendere inevitabile una nuova stretta: “Sono sconfortata dalla forza di questa quarta ondata”. Per provare a porre un freno all'esplosione dei nuovi casi di Covid, i tedeschi hanno deciso di varare un lockdown per i non vaccinati: nel frattempo il Bundestag è pronto a sostenere la discussione sull'eventuale introduzione dell'obbligo vaccinale, che potrebbe essere l'unica arma rimasta a disposizione della Germania per riportare sotto controllo l'epidemia di Covid. Per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Mi sentirei meglio se fossimo in una situazione come quella dell'”. Parole di Angelache - in attesa di cedere il posto al socialdemocratico Scholtz, neoeletto cancelliere che le subentrerà l'8 dicembre - ha annunciato ulteriori restrizioni in Germania. La situazione epidemiologica continua a peggiorare, al punto da rendere inevitabile una nuova stretta: “Sono sconfortata dalla forza diquarta ondata”. Per provare a porre un freno all'esplosione dei nuovi casi di Covid, i tedeschi hanno deciso di varare unper i non vaccinati: nel frattempo il Bundestag è pronto a sostenere la discussione'eventuale introduzione dell'obbligo vaccinale, che potrebbe essere l'unica arma rimasta a disposizione della Germania per riportare sotto controllo l'epidemia di Covid. Per il ...

