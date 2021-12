Manchester United-Arsenal: Smith Rowe segna con De Gea a terra, Atkinson convalida (VIDEO) (Di giovedì 2 dicembre 2021) Episodio decisamente controverso al 13? di Manchester United-Arsenal, sfida di prestigio che chiude la 14esima giornata di Premier League 2021/2022. Calcio d’angolo per i Gunners, Odegaard mette in mezzo e Maguire libera; la palla arriva a Smith Rowe, che tira al volo e segna. Fin qui tutto normale. Se non fosse che il portiere dei Red Devils De Gea era a terra da diversi secondi tenendosi la caviglia, in quanto Fred, nel prendere posizione, gli ha pestato il piede. Incredibilmente, in quanto solitamente se il portiere è a terra infortunato, il gioco va fermato, Atkinson convalida anche dopo la revisione al var, con gli ospiti che quindi passano in vantaggio. Ecco il VIDEO dell’episodio. ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Episodio decisamente controverso al 13? di, sfida di prestigio che chiude la 14esima giornata di Premier League 2021/2022. Calcio d’angolo per i Gunners, Odegaard mette in mezzo e Maguire libera; la palla arriva a, che tira al volo e. Fin qui tutto normale. Se non fosse che il portiere dei Red Devils De Gea era ada diversi secondi tenendosi la caviglia, in quanto Fred, nel prendere posizione, gli ha pestato il piede. Incredibilmente, in quanto solitamente se il portiere è ainfortunato, il gioco va fermato,anche dopo la revisione al var, con gli ospiti che quindi passano in vantaggio. Ecco ildell’episodio. ...

