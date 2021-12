Le tavolate di dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il mese di dicembre è arrivato e con lui il carico di “cattivi” propositi a tavola. Qualcuno dirà: perché quando ne hai avuti di buoni Manuè? E hai ragione pure te, risponderei. Il mese di dicembre ha già quell’acquolina in bocca che sa di dolce, di tavolate, forno sempre accesso e di fritture del vicino che ti entrano in casa. Di profumi della tradizione e soprattutto del profumo dei ricordi, chi non ha dei ricordi incancellabili delle tavolate in famiglia da piccini? Quando i nonni erano ancora in vita, e le loro braccia e la loro casa era un nido sempre aperto in cui fare ritorno soprattutto nelle festività. Si allungava il tavolo antico della nonna con tutte le tavole disponibili all’interno, ci si stringeva, si metteva la tovaglia lunga che in ogni caso non bastava mai e se ne univano almeno due, ... Leggi su distantimaunite (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il mese diè arrivato e con lui il carico di “cattivi” propositi a tavola. Qualcuno dirà: perché quando ne hai avuti di buoni Manuè? E hai ragione pure te, risponderei. Il mese diha già quell’acquolina in bocca che sa di dolce, di, forno sempre accesso e di fritture del vicino che ti entrano in casa. Di profumi della tradizione e soprattutto del profumo dei ricordi, chi non ha dei ricordi incancellabili dellein famiglia da piccini? Quando i nonni erano ancora in vita, e le loro braccia e la loro casa era un nido sempre aperto in cui fare ritorno soprattutto nelle festività. Si allungava il tavolo antico della nonna con tutte le tavole disponibili all’interno, ci si stringeva, si metteva la tovaglia lunga che in ogni caso non bastava mai e se ne univano almeno due, ...

