In Veneto stop ai tamponi in alcuni centri delle Ulss per i No Vax: "Test solo per chi ha sintomi" (Di giovedì 2 dicembre 2021) A fare da apripista l'azienda sanitaria 6 Euganea di Padova e la 3 Serenissima di Venezia. "Così ci concentriamo su vaccini e tracciamento", spiegano. L'assessore alla sanità regionale, Manuela Lanzarin: "Con l'aumentare dei casi Covid il lavoro è cresciuto a dismisura, lo... Leggi su repubblica (Di giovedì 2 dicembre 2021) A fare da apripista l'azienda sanitaria 6 Euganea di Padova e la 3 Serenissima di Venezia. "Così ci conamo su vaccini e tracciamento", spiegano. L'assessore alla sanità regionale, Manuela Lanzarin: "Con l'aumentare dei casi Covid il lavoro è cresciuto a dismisura, lo...

MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: 'Stop a tamponi gratis a no vax nelle Asl del Veneto' #covid - Pedro69280970 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zaia: 'Stop a tamponi gratis a no vax nelle Asl del Veneto' #covid - AmoBergamo : #Bergamo Il Veneto toglie i sanitari dai tamponi ai No vax e li manda a vaccinare - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zaia: 'Stop a tamponi gratis a no vax nelle Asl del Veneto' #covid - infoitinterno : Veneto, stop ai tamponi per no-vax: “Prima proteggiamo la comunità dalla quarta ondata” -