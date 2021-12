Gabriele Rossi si è fidanzato con un ex vincitore di X Factor: le sue parole (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il nuovo fidanzato di Gabriele Rossi Grande gioia per Gabriele Rossi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip infatti ha svelato di avere un nuovo fidanzato e di aver finalmente ritrovato l’amore. Come sappiamo solo lo scorso anno abbiamo appreso della storia d’amore tra il ballerino e Gabriel Garko, dopo che l’attore ha fatto coming out, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il nuovodiGrande gioia per. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip infatti ha svelato di avere un nuovoe di aver finalmente ritrovato l’amore. Come sappiamo solo lo scorso anno abbiamo appreso della storia d’amore tra il ballerino e Gabriel Garko, dopo che l’attore ha fatto coming out, L'articolo proviene da Novella 2000.

BertoBarto26 : Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra - _Alessio_88 : Momento momento momento momento momento momento momento momento momento ma Gabriele Rossi non stava con Garko? - blogtivvu : Il bellissimo coming out di Lorenzo Licitra: chi è il fidanzato di Gabriele Rossi – VIDEO - StraNotizie : Lorenzo Licitra fa coming out: “Sono fidanzato con Gabriele Rossi” - BITCHYFit : Lorenzo Licitra fa coming out: 'Sono fidanzato con Gabriele Rossi' -