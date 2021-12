Formula 1 - Round 21 | il GP d' Arabia Saudita

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Gran Premio d'è il penultimo appuntamento della stagione 2021 di1: si corre sul nuovissimo circuito di Jeddah, su una pista che si candida a essere il circuito cittadino più veloce al mondo. Nuovo circuito. Progettato dall'architetto Hermann Tilke, questo tracciato sorge lungo la costa di Jeddah, in località Corniche. Il nastro d'asfalto che caratterizza il tracciatoè lungo 6,174 chilometri e si compone di ben 27 curve, gran parte delle quali veloci e cieche. In simulazione, i piloti hanno potuto constatare che si tratta di una pista sul quale il margine d'errore è prossimo allo zero, perché si viaggia a una velocità media sul giro di oltre 250 km/h e i muretti sono estremamente vicini. In qualche modo ricorda il tracciato di Baku e, proprio come per la gara azera, è lecito ...

Adam Carroll ha invece sostituito Dan Ticktum al volante della NIO 333, con l'inglese volato in Arabia Saudita per il penultimodel campionato2. Nessun sostituto, invece, per Antonio ...Il Manager della scuderia inglese ha effettuato il classico 'tampone' di routine prima di partire per Jeddah, teatro del penultimodi questa stagione 2021 di1, il quale ha appurato la ...Il penultimo appuntamento del campionato si disputa sul nuovissimo circuito cittadino di Jeddah: 27 curve e una media oraria di 250 km/h ...Ahead of a weekend in which Max Verstappen could seal a maiden F1 title, Hamilton claims his own success would be the most significant of his career ...